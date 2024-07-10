В Свердловской области за сутки вдвое выросла площадь лесных пожаров

В Свердловской области объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности (IV класс горимости леса). За минувшие сутки площадь природных пожаров в регионе увеличилась почти вдвое – с 15 до 29 гектаров, выявлено два очага, сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».

Напомним, что на Среднем Урале стоит безветренная погода, которая способствует накоплению вредных примесей в воздухе. Однако пока лесные пожары не влияют на смог. Отмена предупреждения – с 20 часов 11 июля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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