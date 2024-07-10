Участники выставки «Иннопром» в Екатеринбурге обсудили перспективы использования новых российских технологий в промышленности и девелопменте. Сложности, с которыми сталкиваются частные инвесторы, связаны с зарегулированным законодательством и нехваткой профессиональных кадров. Минпромторг РФ заявил, что проекты с долгосрочными инвестициями нуждаются в государственной поддержке.

«До 2022 года импортозамещение в России проходило в более или менее рыночной среде, проекты получали поддержку по критериям рыночной эффективности. [После введения санкций] у нас есть два пласта проектов. Первый – проекты выживания, то есть простой реверс-инжиниринг и запуск линейки российских продуктов на мощностях ушедших западных компаний. На мой взгляд, потенциал таких коротких проектов уже близок к исчерпанию.

Второй пласт проектов – те, что требуют длинных инвестиций от 5 до 15 лет, и имеют такие же циклы окупаемости. Эти проекты делать сложно, и в основном компании их замораживают, потому что все ждут определенности по ключевой ставке и более внятных параметров привлечения инвестиций. Тут требуется очень серьезное участие государства, чтобы начало что-то запускаться. Иначе эти риски разделить частному инвестору невозможно», – заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков на сессии «Технологические альянсы: вызовы и решения».

По его словам, многие подобные проекты фактически переведены в рамки новых национальных проектов технологического лидерства. В первую очередь, это касается химической отрасли, станкостроения и производства беспилотников.

Между тем, генеральный директор девелоперской группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселев рассказал об опыте строительства жилых домов с фасадом из солнечных элементов. Вмонтированные фотоэлектрические панели собирают энергию в светлое время суток, которая затем идет на освещение МОПов. Такие инновационные технологии девелопер уже применял в Москве, а в прошлом в году в Екатеринбурге был сдан первый дом с фасадом из солнечных панелей.

«Солнечные фасады позволяют снижать эксплуатационные затраты и усиливают независимость объекта от роста тарифов на электроэнергию. Благодаря технологии мы обеспечиваем нашим жителям надежный и стабильный доступ к энергии. Также использование солнечных панелей – это наш вклад в чистую энергетику, т.к. происходит сокращение выбросов СО2. Наш опыт показал, что применение новаторского оборудования – это возможность выйти на качественно новый уровень развития, поэтому призываем коллег не бояться идти на смелые эксперименты и выходить за рамки стандартных решений», – заявил Станислав Киселев.

Генеральный директор «КОРТРОС» также подчеркнул, что катализатором изменения строительной отрасли в нашей стране является партнерство девелоперов, производителей и властей. Открытый диалог позволяет интегрировать инновации во все отрасли бизнеса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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