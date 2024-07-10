Россельхознадзор нашел нарушения в 46 уральских точках общепита

В 46 ресторанах Свердловской области специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения: владельцы точек общепита использовали неизвестное сырье для приготовления блюд.

В начале июля Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора мониторило данные ФГИС «Меркурий» и интернет-сервисов доставки еды («Яндекс.Еда», Delivery Club, «Сбермаркет»). Специалисты нашли нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов.

Среди нарушителей в основном точки питания, где продают шаурму и шашлыки: «Иранская шаурма», Lavash, «Сирийский хаус», Kebab Gril, «А когда не вкусно?», «Шашалык», «Ара Жарит», «Шаверма от Ян», «G. Угли», «Шаверма Risso», «Просто вегануться», «1», «Жара», Mangal Club, «Шаурма по-Царски», «Империя вкуса», «МагБург», «Добрый Kebab», Noon kebab, «Безумно», «Карс», «Шашлык Шаурма Ауфф», «Тонратун», «Джан бургер» и другие.

«В результате анализа сайтов установлено, что организации осуществляют изготовление готовых блюд с нарушениями требований по обязательной регистрации в государственной информационной системе Россельхознадзора ФГИС «Меркурий». Так, предприятиями общепита не оформляются входящие ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольную животноводческую продукцию, что не позволяет инспекторам отследить, какое сырье было использовано для готовых блюд. Отсутствие информации о происхождении сырья и полученной из него продукции не позволяет подтвердить безопасность и качество потребляемых населением продуктов питания», – отметили в пресс-службе ведомства.

Производителям объявили предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства РФ и поручили зарегистрироваться в системе «Меркурий».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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