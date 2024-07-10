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Среда, 10 июля 2024, 11:32 мск

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Иностранец пытался вывезти лес в Узбекистан, но попался таможне

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал виновным 21-летнего иностранца за контрабанду стратегически важных ресурсов.

Согласно материалам следствия, осужденный в должности руководителя юрлица в июне-сентябре 2023 года подал недостоверную таможенную декларацию и перевез через границу в Узбекистан хвойные пиломатериалы общим объемом 209 кубических метров. Стоимость товара составила 1,7 миллиона рублей. Лесоматериалы вывозились из России по железной дороге и были задержаны после таможенного досмотра.

Суд учел позицию заместителя Уральского транспортного прокурора и приговорил мужчину к штрафу в размере 700 тысяч рублей. Лесоматериалы конфискованы в доход государства как предмет контрабанды, сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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