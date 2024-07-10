Дорожники выплатят более 262 тысяч рублей за ДТП, из-за которого у семьи чуть не сорвался отпуск

Семья выиграла суд у дорожников по поводу ДТП, из-за которого чуть не сорвался отпуск в Таиланде.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Свердловского областного суда, в декабре 2022 года Вячеслав А. купил билеты на Пхукет (Таиланд) для себя и своей семьи. Вылетать решили из аэропорта из Астаны, а до аэропорта было решено добираться на собственном автомобиле «Мерседес Бенц». Вылет был назначен на 22:30 вечера 25 декабря. Однако в 5 утра того дня автомобиль попал в ДТП на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, наехав на яму. Задние колеса получили настолько серьезные повреждения, что на автомобиле перемещаться оказалось невозможно. Семья вернулась в Екатеринбург, и, чтобы успеть на самолет из Астаны, Вячеслав купил авиабилеты из Екатеринбурга до Астаны. За них он заплатил 105 тысяч 700 рублей.

Согласно экспертному заключению, на восстановление автомобиля необходимо 160 500 рублей. Считая виноватым в аварии АО «Свердловскавтодор», которое не обеспечило безопасность автодороги, Вячеслав обратился в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В иске он просил взыскать с ответчика сумму ущерба на ремонт автомобиля и стоимость билетов из Екатеринбурга – 266 тысяч рублей, компенсацию морального вреда – 30 тысяч рублей, расходы на оплату услуг представителя – 30 тысяч рублей, 1 тысячу рублей почтовые расходы и расходы по оплате госпошлины – 5860 рублей.

В ходе разбирательства суд установил, что надлежащим ответчиком по делу является ООО «Союз Автодор», которому по госконтракту были переданы обязанности по содержанию спорной дороги.

Исковые требования истца были удовлетворены частично: в его пользу с ответчика взысканы в полной мере материальный ущерб и убытки на авиаперелет до Астаны, расходы на оплату юриста, оплата госпошлины. Почтовые расходы снижены до 664 рублей. Всего – более 262 тысяч рублей.

ООО «Союз Автодор» с решением не согласился и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Свердловский областной суд оставил решение без изменения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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