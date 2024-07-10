Число уральцев на берегах озер и прудов выросло на 65%

Из-за жары число уральцев, которые отдыхают у водоемов, выросло на 65% по сравнению с летом прошлого года. Данные проанализировали специалисты «Мегафона» на основании обезличенных данных об объеме интернет-трафика.

Так, в списке самых популярных для отдыха мест озера Таватуй, Шарташ и Балтым, Волчихинское водохранилище и Верх-Исетский пруд.

Объем трафика в июне вырос на 43%, чаще всего люди заходят в соцсети, слушают музыку и отправляют фото и видео в мессенджерах. Для комфорта отдыхающих «Мегафон» модернизировал оборудование, в том числе на Таватуе, Шарташе, Волчихинском водохранилище и Верх-Исетском пруду. Самым «быстрым» стал Таватуй, где максимальные скорости после проведенных работ составили более 35 Мбит/с.

«По нашим замерам, средняя скорость передачи мобильных данных в наиболее популярных местах может достигать 30 Мбит/с, этого достаточно для интернет-серфинга и оперативного обмена информацией с близкими», – отметил директор «Мегафона» в Свердловской области Алексей Женихов.

Отметим, что с начала года телеком-оператор провел улучшил инфраструктуру, процесс затронул более 860 объектов в Свердловской области, в том числе в парке Маяковского, аэропорту Кольцово и Екатеринбургском зоопарке.

Екатеринбург, Елена Сычева

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