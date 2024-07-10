Новая школа, образовательный кластер, спортивные объекты и многое другое – ЕВРАЗ подписал допсоглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области

ЕВРАЗ в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2024» подписал соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области, администрациями Нижнего Тагила и Качканарского городского округа (КГО). Документы скрепили подписями губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, а также глава КГО Андрей Ярославцев.

Соглашение закрепляет условия сотрудничества ЕВРАЗа, правительства Свердловской области и администраций городов. Оно предусматривает реализацию комплекса мероприятий в течение 2025-2027 годов. Общая сумма финансирования на все проекты составит около 6,2 млрд рублей.

Так, при поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле будет построена общеобразовательная школа на 1200 учащихся во второй очереди жилого района «Александровский». Будет проведена реконструкция гидротехнического сооружения Нижнетагильского пруда по улице Челюскинцев.

Будут выделены средства на ремонт комплекса зданий и закупку оборудования для центра профессиональных компетенций на базе Нижнетагильского горно-металлургического колледжа и центра подготовки персонала ЕВРАЗа на Урале.

Планируется построить спортивно-оздоровительный комплекс по улице Фрунзе, в том числе разработать проектно-сметную документацию. Выполнить реконструкцию и оснащение пищеблока городской инфекционной больницы Нижнего Тагила.

В Качканаре будет построен жилой дом для врачей и учителей, проведен капитальный ремонт здания клуба «Горняк» и прилегающей территории в поселке Валериановске, создан образовательный кластер.

Намерения о создании образовательного кластера в Качканаре были закреплены отдельным соглашением. Кластер включит в себя флагманскую школу инженерно-технической предпрофессиональной подготовки на базе нового «Губернаторского лицея», действующего Качканарского горнопромышленного колледжа, создаваемого филиала медицинского колледжа.

В образовательном кластере планируется углубленное изучение предметов естественно-научного и технологического профиля с 5-го класса, что позволит развить интерес к инженерно-техническим профессиям, сформировать трудовые навыки у детей, подготовить их к поступлению в инженерные и медицинские вузы для дальнейшего обеспечения кадрами промышленных предприятий региона, в том числе предприятий ЕВРАЗа на Урале, и медицинских учреждений.

«ЕВРАЗ совместно с областными и городскими властями продолжает продвигать проекты по развитию городов, в которых располагаются наши предприятия, – подчеркнул Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. – Важно, чтобы наши общие проекты были направлены на улучшение инфраструктуры городов, повышение уровня образования, здравоохранения, культуры и развитие спорта».

«Мы много лет сотрудничаем с ЕВРАЗом, и это дает положительные результаты. Так, благодаря соглашениям у нас появился мост через Нижнетагильский пруд, обновленная Демидовская поликлиника с современным оборудованием, уникальный Городской дворец детского и юношеского творчества и культурно-образовательный центр, который откроется уже в следующем году», – отметил мэр города Владислав Пинаев.

«У нас будет новый образовательный кластер, в котором мы сможем готовить нужных городу специалистов. И для нас также очень важно, что развивается не только Качканар, но и поселок Валериановск», – сказал глава КГО Андрей Ярославцев.

Екатеринбург, Елена Васильева

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