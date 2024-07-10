«Россети Урал» заключили с губернатором Евгением Куйвашевым соглашение о развитии уличного освещения

Сегодня на площадке «Иннопрома» правительство Свердловской области и ПАО «Россети Урал» заключили соглашение о совместном развитии сетей уличного освещения на территории региона. Соглашение направлено на всестороннее содействие муниципальным образованиям в разработке световых мастер-планов городов и внедрения концепции единой цветосветовой среды. Подписи на документе поставили губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор компании «Россети Урал» Александр Пятигор.

В соглашении указаны основные направления сотрудничества. Это повышение общего уровня освещенности региона, развитие архитектурно-художественного освещения зданий и памятников, оптимизация механизмов размещения сетей уличного освещения на опорах электроснабжения, повышение энергоэффективности и безопасности эксплуатации существующих сетей.

Пилотными площадками для разработки технических решений станут города Ирбит и Талица.

«Достигнутые нами договоренности – это большой вклад в повышение качества жизни жителей и обеспечения их безопасности, а также в инвестиционную привлекательность Свердловской области в целом. Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество с правительством Свердловской области для реализации совместных проектов: компания «Россети Урал» готова к решению задач в сфере развития сетей уличного освещения с использованием имеющейся инфраструктуры», – отметил генеральный директор «Россети Урал» Александр Пятигор.

Напомним, что «Россети Урал» успешно реализуют работы по строительству сетей наружного освещения в столице Урала. За последние 3 года энергетики ввели в эксплуатацию более 3300 светильников в микрорайонах Мичуринский, Широкая Речка, пригородных поселках Исток, Шувакиш, Горный Щит и других. В 2024 году планируется установить еще около 1600 электроустановок уличного освещения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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