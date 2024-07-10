17-летний подросток втайне от родителей купил мотоцикл и катался без шлема

В Пышминском районе патруль Госавтоинспекции остановил 17-летнего мотоциклиста без шлема и водительских прав. Проверка по базам данных показала, что подросток никогда не сдавал экзамен на управление мототехникой. Родители юноши заявили, что ничего не знали о покупке мотоцикла. Оказывается, сын хранил транспорт у друга в гараже.

В отношении несовершеннолетнего были составлены протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным средством и ч. 2 ст. 12.37 за отсутствие полиса ОСАГО. «С юным мотоциклистом проведена профилактическая беседа, материалы по данному факту направлены в ПДН», – сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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