128 свердловчан попали в больницы с подозрением на клещевой энцефалит

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано уже 24,6 тысячи случаев укусов клещей. Это на 19% выше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает региональный Роспотребнадзор.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 128 свердловчан, у 43 из них подтвердился диагноз. Клещевой боррелиоз подозревается у 308 человек, диагноз подтвердился у 92 пациентов.

При обследовании снятых членистоногих в лабораторных условиях возбудитель иксодового клещевого боррелиоза обнаруживается в 43,1% проб. Это означает, что почти каждый второй клещ на Среднем Урале может быть заражен.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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