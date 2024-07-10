В Екатеринбурге открыли памятник известному авиатору

В Екатеринбурге в честь 81-летия аэропорта Кольцово открыли памятник авиатору Алексею Пискунову. Его установили на перекрестке улицы Алексея Пискунова и Новосинарского бульвара.

Стелу высотой пять метров сделали из шлифованного металла. Сама композиция памятника напоминает крыло самолета. На ней также изображен самолет ИЛ-76, на котором и летал Пискунов.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, Алексей Пискунов служил в 224-м летном отряде, сопровождая президента и правительственные делегации, работал в транспортной авиации и облетел почти весь мир, включая зоны локальных конфликтов. С 2008 года работал первым заместителем генерального директора аэропорта, а с 2013 года возглавлял аэропорт Екатеринбурга. Авиатор скончался в 2021 году после продолжительной болезни.

В церемонии открытия стелы приняли участие родственники, знакомые и коллеги из УК «Аэропорты Регионов», аэропорта Кольцово, авиакомпании «Уральские авиалинии», Росавиации, таможенных и пограничных органов, прокуратуры и полиции. «Вокруг этой стелы будет строиться город. Через 10 лет это место станет одним из самых оживленных районов», – отметил генеральный директор Управляющей компании «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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