В Екатеринбурге завершили следствие по делу о подпольной порностудии (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о незаконном производстве порнографии. Молодые люди и девушки полтора года занимались сексом перед камерой, а «спектакли» показывали в интернете.

Силовики накрыли порностудию

Пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых рассказал: «На специально созданном интернет-ресурсе пользователи после соответствующей оплаты получали возможность смотреть порноспектакль, имея возможность при этом общаться с их «героями» в видеочате. Один из предполагаемых организаторов отвечал за техническое обеспечение и за распределение доходов, второй выступал в роли оператора трансляций».

Всего в бизнес было вовлечено 14 «актеров». За час съемок им платили 1,5 тыс. рублей и процент от зрительской платы. При этом на студии действовали строгие правила – за появление в нетрезвом виде молодых людей штрафовали.

Дело направлено в Верх-Исетский суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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