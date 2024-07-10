Здание национализированного у Гайсина актива могут продать застройщикам

Директор национализированного предприятия «Уралбиофарм» Михаил Мальцев фактически отстранен от управления, говорят источники агентства. Он находится в отпуске без содержания. В настоящее время готовится собрание акционеров, на котором будет объявлен аудит активов фармкомпании. После этого, вероятно, будут найдены пути продажи недвижимого имущества – производственной площадки на улице Куйбышева в Екатеринбурге.

Предполагается, что завод на этом месте прекратит работу, а само производство перенесут в северную часть города, в промзону.

В пользу версии говорит тот факт, что квадрат на Куйбышева застраивается, и девелоперы заинтересованы в этой территории. Она достаточно близка к центру, а перевод категории земель из промышленной под жилую в Екатеринбурге – уже фактически устоявшаяся практика (заводы ОЦМ, Смак, Уралмашзавод, и т.д.).

«Есть версия, что здания завода на Куйбышева после аудита могут быть проданы кому-то «своему», вероятно, представителям фарминдустрии – но не с целью последующего использования по назначению, а все-таки перепродажи застройщикам, но уже совсем за другие деньги», – говорит источник.

Напомним, ранее «Уралбиофарм» принадлежал опальному олигарху Малику Гайсину, но был национализирован, как и другие активы, например, банк «Вятич». На балансе последнего тоже есть недвижимость, причем в самом центре Екатеринбурга, прямо за ратушей – в Банковском переулке. Однако с этим зданием все сложнее. С 1991 года оно внесено в список объектов культурного наследия как образец конструктивизма 20-х годов XX века. Дом, известный как «Дом Госстраха» был построен архитектором Валенковым в 1929 году. Здание законсервировано несколько лет назад, но находится оно в аварийном состоянии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube