Фальшивый электрик проникал в квартиры пенсионеров и грабил их, угрожая ножом (ФОТО)

В Екатеринбурге задержан 39-летний местный житель, которого подозревают в разбое. По версии следствия, он проникал в квартиры пенсионеров, представляясь электриком, а затем угрожал жильцам ножом и отбирал у них деньги и ценные вещи.

Как сообщили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, один из эпизодов произошел 4 июля в доме на ул. Куйбышева. Около 14:00 в квартиру 77-летнего пенсионера постучался «электрик». Потерпевший открыл ему дверь, незваный гость достал нож и потребовал деньги. Супруга хозяина испугалась и отдала обидчику 5 тысяч рублей. Когда на место ЧП прибыли сотрудники полиции, к ним обратилась еще одна женщина, 1948 года рождения, и рассказала о таком же нападении.

По словам пенсионерки, около 11:30 она открывала дверь своей квартиры, в этот момент из-за угла выбежал мужчина, схватил ее за шею, достал нож и связал ее руки шнурком, после чего потребовал отдать ему наличные и назвать пин-код от банковской карты. Затем он вытащил из сумки женщины 14 тысяч, а из гардеробной – 1 тысячу рублей. В квартире он нашел ювелирные украшения: золотые серьги, два обручальные кольца, золотые часы, золотое кольцо с рубином, набор из золотых серег, длинную золотую брошь.

Этого налетчику показалось мало. Он приставил к спине пенсионерки нож и заставил ее постучаться к соседям с вопросом, есть ли у них электричество. Как только они вернулись обратно в квартиру, преступник снова связал женщину и продолжил искать ценные вещи. Он ушел только через два часа. Ущерб составил 145 тысяч рублей, из них 15 тысяч – наличные. Кроме того, с банковской карты пенсионерки было переведено 4800 рублей.

Сотрудники полиции быстро нашли подозреваемого. Фигурант заявил, что попал в сложную жизненную ситуацию и ему были нужны деньги. Он задержан.

Сотрудники полиции проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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