Благодаря депутату Вихареву в подъезде многоквартирного дома появились птицы, горы, лес, олени и восход (ФОТО)

Депутат гордумы Екатеринбурга помог сделать симпатичнее подъезд дома № 59 по улице Шефской. Екатеринбургская художница Юлия Михеева по его просьбе расписала стены общедомового пространства.

«Всегда поддерживаю хорошие инициативы. С художницей Юлией познакомился на приеме. Решил поддержать ее творческие начинания, а она в знак благодарности предложила преобразить подъезд жителей, которые тоже ко мне ранее обращались за помощью. Все довольны и счастливы», – рассказал депутат Алексей Вихарев.

На приеме Юлия, многодетная мать, рассказала депутату о том, что стала жертвой мошенников и накопила долги. Алексей Вихарев выделил ей денежную сумму для открытия художественной студии, которая будет местом работы для нее.

Жильцы довольны: теперь у них в подъезде почти как в картинной галерее и вместо стандартных зеленых стен они смотрят на горы и лес, оленей и птиц, красивый восход. На работу мастеру потребовалось чуть меньше месяца. По словам художницы, эскиз выбирали всем подъездом и единогласно остановились на теме природы.

«Во время работы жители мне помогали: кто-то воду принесет, кто-то чаем напоит. Отзывы только положительные – все рады преображению. Есть даже такие, кто планировал переезжать, но передумал», – поделилась художница Юлия Михеева.

Напомним, что депутат Алексей Вихарев на регулярной основе поддерживает идеи, которые делают город еще комфортнее для его жителей. Для этого была запущен и специализированный конкурс «Идея на миллион».

«Сделать еще лучше свой дом, улицу, любимый город могут и другие неравнодушные люди. Недавно я со своим Волонтерским центром объявил конкурс «Идея на миллион». До начала осени принимаем проекты, самые лучшие претворим в жизнь, а победитель получит миллион», – отметил Алексей Вихарев.

Напомним, участие в конкурсе могут принять подростки и молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет. Предложения принимаются все лето, а итоги будут подведены в начале октября. Как пояснил Алексей Вихарев, самые удачные проекты будут реализованы и о них он расскажет в своих соцсетях. Выигранный миллион победитель сможет потратить по собственному усмотрению.

Подробности об условиях конкурса – на сайте idea-million.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

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