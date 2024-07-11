В день триатлона IronStar движение городского транспорта изменится

В Екатеринбурге 14 июля пройдет фестиваль спорта IronStar-2024. В связи с этим с 5 утра до 12:30 некоторые трамваи, троллейбусы и автобусы поменяют схему движении. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, трамваи в основном будут объезжать улицу Ленина. Трамвай № 2 после проспекта Космонавтов свернет на Челюскинцев и поедет так до станции ВИЗ. Трамвай № 6 будет двигаться по Челюскинцев после Верх-Исетского бульвара и повернет на Луначарского. Точно так же объедут улицу Ленина и трамваи № 10, 13 и 18. Трамвай № 12 после Уральской свернет на Луначарского и поедет до Дворца спорта через Куйбышева и Радищева. Трамвай № 15 после Ленина повернет также на Луначарского и двинется по Куйбышева до 8 Марта. Трамвай № 16 после Белореченской поедет по улицам Радищева, Куйбышева, Луначарского, Уральская, Гагарина, Ленина, а до конечной станции по тому же маршруту через Луначарского. Трамвай № 17 полностью изменит направление и после 8 Марта поедет не в сторону Фармацевтического колледжа, а через Куйбышева до ЦПКиО.

Из троллейбусов только два меняют направление. Так, маршрут № 26 будет ездить от «Коммунистической» до «Посадской». А троллейбус № 35 от Ботанической доедет только до станции «Центральная гостиница».

Схема движения изменится и у 13 автобусов.

Автобус № 043 полностью поменяет привычную схему движения и будет ходить по маршруту улица Челюскинцев – улица Стрелочников – улица Готвальда – улица Токарей – улица Серафимы Дерябиной – Объездная дорога – Московский тракт – станция Решеты – поселок Старые Решеты – Московский тракт – поселок Северка.

Автобус № 45: улица Челюскинцев – улица Московская – переулок Пестеревский – Верх-Исетский бульвар – улица Кирова (обратно улица Долорес Ибаррури) – улица Токарей – улица Шаумяна – улица Посадская – улица Белореченская – улица Волгоградская – улица Ясная – улица Бардина – улица Серафимы Дерябиной – Кольцевая автодорога – дорога в поселок Широкая Речка – улица Соболева.

Маршрут автобуса № 46 будет укорочен до улицы Куйбышева (от Сахарова).

Автобус № 48 после Карла Либкнехта свернет на Малышева и поедет по Репина, Посадской, Белореченской, Шаумяна, Начдива Васильева, свернет на Репина и будет двигаться по привычному маршруту до конечной станции. Точно так же объедет и автобус № 52.

Автобус № 51 после 8 Марта также свернет на Малышева и двинется по улицам Репина, Посадской, Белореченской, Шаумяна, повернет на улицу Серафимы Дерябиной и поедет по маршруту.

Маршрут автобуса № 054: улица Хрустальная – улица Комсомольская – улица Библиотечная – улица Мира – улица Педагогическая – улица Малышева – улица Мира – проспект Ленина (обратно: улица Гагарина – улица Малышева – улица Мира) – улица Карла Либкнехта – улица Малышева – улица 8 Марта– улица Щорса – улица Амундсена – улица Мостовая – улица Предельная – улица Городская – улица Чемпионов – улица Золотистый – улица Лучистая.

Автобус № 62 после Зоологической и Репина повернет на Начдива Васильева и поедет по улицам Шаумяна, Белореченской, Посадской, Репина, Малышева.

Автобусы № 81 и № 87 проедут по Малышева, не доезжая до Ленина.

Автобус № 89 свернет на Карла Либкнехта и доедет до 8 Марта по Малышева.

Маршрут автобуса № 92 будет укорочен до остановки Токарей.

Автобус № 93 после 8 Марта поедет по улицам Малышева, Репина, Посадской, Белореченской, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, свернет на Токарей и затем поедет по обычному маршруту.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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