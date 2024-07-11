В Свердловской области похолодает, но ненадолго

На Свердловскую область надвигается холодный фронт, который принесет с собой дожди и грозы. Однако похолодание продлится всего два дня, с 13 июля жара будет возвращаться.

По словам метеоролога Алексея Пулина, осадки сегодня в основном ожидаются на севере области, а в течение дня они распространятся на запад и восток. До юго-востока холодный фронт дойти не успеет, и это место останется самым теплым в регионе.

Температура воздуха в Свердловской области поднимется до +27...+32 °C, на севере и северо-западе до +21…+26°. В Екатеринбурге воздух прогреется до +26…+28 градусов, возможны порывы ветра до 12 м/с и небольшой дождь. Вероятность грозы – 20%.

«За фронтом со стороны Баренцева моря распространяется холодная воздушная масса. Основное направление ее движения – Поволжье и Приуралье. Свердловская область останется в стороне от вторжения, а похолодание в пятницу определится, преимущественно, присутствием над регионом фронта, который станет малоподвижным. С высокой точностью его положение спрогнозировать сложно, пока что ожидается, что от влияния фронта останется свободным юго-восток области, где похолодания в пятницу практически не будет», – отметил синоптик.

Также Пулин рассказал, какая температура ждет уральцев в ближайшую неделю:

12 июля ночью +16, днем +18;

13 июля ночью +15, днем +21;

14 июля ночью +14, днем +23;

15 июля ночью +15, днем +24;

16 июля ночью +17, днем +25;

17 июля ночью +14, днем +26.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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