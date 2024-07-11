Пожилой мужчина утонул в Исинском пруду

В Свердловской области в минувшие сутки утонул еще один человек. В Верхнесалдинском городском округе 64-летний мужчина купался в Исинском водохранилище, все закончилось трагедией. Обстоятельства гибели на воде устанавливают инспекторы ГИМС и правоохранители.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона, с начала купального сезона на Среднем Урале утонул 31 человек, шестеро из них – дети. Все несчастные случаи произошли на нелегальных пляжах, а дети купались без присмотра взрослых.

Напомним, в Свердловской области насчитывается около 1,5 тысячи диких пляжей. Но МЧС аттестовало только семь мест для отдыха: база «Прометей» на Сысертском водохранилище, Верхнейвинский пруд в Новоуральске, база «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду, кемпинг на пруду в поселке Хрустальный, «Гранатовая бухта» в Сысерти и еще два пляжа – в Первоуральском и Нижнесергинском районах. На этих пляжах оборудованы кабинки для переодевания, душевые, проведена дезинсекция и дератизация, и самое главное, есть спасательные станции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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