В мэрии рассказали, кто будет сносить недострой у вокзала после смерти владельца

После смерти Андрея Хорошилова, который владел недостроем у Северного автовокзала в Екатеринбурге, появился вопрос о том, кто теперь будет разбирать высотку. Как пояснил вице-мэр Рустам Галямов, у Хорошилова остались наследники, и у них есть еще полтора года на то, чтобы разобраться со зданием бизнес-центра «Призма» (изначально суд дал собственнику 2,5 года на снос, из которых прошел уже год).

«Если никакие меры приняты не будут, вступят в работу судебные приставы. Решение будет в любом случае реализовано. Я думаю, что в любом случае его снесут, учитывая, что есть решение суда. Но уже регрессом будут все эти затраты выставлены на тех, кто является собственником, либо бенефициаром», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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