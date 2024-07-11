Картофель подорожал почти на 20%

На Урале резко подрожал картофель – по сравнению с прошлой неделей цена выросла на 18%, до 68,46 рублей за кило.

По данным Свердловскстата, стоимость белокочанной капусты также увеличилась – до 44,68 руб./кг (+8,6%). Подорожали и другие продукты: яблоки до 167,83 руб./кг (+3,2%), огурцы до 146,95 руб./кг (+2,5%) и морковь до 77 руб./кг (+1,5%).

Одновременно снизилась стоимость свеклы на 5,5% – до 74,24 руб./кг, бананов на 3,5% – до 159,43 руб./кг, сосисок и сарделек на 2,2% – до 512,88 руб./кг.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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