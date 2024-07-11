Скандально известная 4-я овощебаза станет «более цивилизованной»

В Екатеринбурге скандальная четвертая овощебаза станет «чем-то более цивилизованным», но не изменит своего функционала. Это следует из слов вице-мэра города Рустама Галямова.

Как он пояснил журналистам на сегодняшней встрече, у собственника нет планов по строительству жилья на месте овощебазы. «Планы собственника – современная торговая площадка. Планы такие. Мы их видели. Вели работу с точки зрения архитектурного облика. Жилья они там не планировали», – заверил Галямов.

Интересно, что называть сроки он отказался, сославшись на то, что это известно только владельцу, но заметив, что ведется предпроектная работа. При этом он уточнил, что мэрия не выдавала разрешений на реконструкцию существующего здания, и работы, которые в нем ведутся, по словам Галямова, вероятно проходят «в рамках ремонта».

На вопрос о собственнике объекта вице-мэр ответил уклончиво. «Я думаю, вы лучше меня знаете. Для нас те же самые лица, которые и вы видите. Мы видели документы, которые к нам зашли на согласование от собственника компании – я не помню названия. Не погружаюсь в эти детали. Я просто видел картинки», – добавил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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