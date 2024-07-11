РМК запускает проект для начинающих боксеров

В Екатеринбурге на базе Академии единоборств РМК запускается проект для начинающих боксеров. Промоутерская компания RCC Boxing Promotions проведет серию турниров под боксу «Путь в RCC». Так в Екатеринбурге надеются найти новых звезд российского спорта.

Первый из вечеров бокса пройдет уже в субботу, 13 июля. Последним поединком станет встреча Сергея Лубковича и Музаффара Расулова, опытных спортсменов. До них в карде выступят девять пар, которые ранее выступали только на любительском уровне и были прошли отбор экспертами RCC.

Так, в профессиональном боксе дебютирует мастер спорта России по кикбоксингу Магомед Чурчаев, также первый бой в Екатеринбурге проведет претендент на международные титулы WBC, казахстанский спортсмен Ернар Ешенов. Откроет турнир поединок кандидата в мастера спорта по боксу Андрея Авдеева из Ярославля, который успел получить звание мастера спорта еще и в боевом искусстве кудо.

Кроме того, на проект приедут спортсмены из России, Казахстана, Узбекистана и Нигерии.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube