Спад есть, а упаднических настроений нет. В мэрии рассказали о строительном рынке Екатеринбурга

Завершение программы льготной ипотеки, которая стимулировала строительный рынок в последние годы, пока еще не сказалось на уральских девелоперах. По крайней мере, «спад небольшой», рассказал курирующий отрасль вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов. «Мы это видим и по количеству выданных разрешений на строительство, и по количеству выданных разрешений на вход. Пессимистических настроений точно нет», – отметил он.

Вице-мэр пояснил, что в ратуше ждут выполнения планов по объемам строительства в этом году, равно как и в последующие два. «Упаднических настроений точно нет. Какие-то небольшие просадки будут, с учетом того, что виды ипотек начинают изменяться», – сообщил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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