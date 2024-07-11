Новостройки будут подключать к теплу онлайн

Новостройки будут подключаться к системе теплоснабжения онлайн, сообщили в пресс-службе «Т-Плюс». Там запустили обновленный сервис, который позволяет также рассчитать стоимость, оформить заявку, уточнить технические условия, и так далее. Вся информация по заявке и готовые документы будут отображаться в личном кабинете, а оповещения – приходить на электронную почту или в мессенджер. Также на портале доступны новые цифровые сервисы: оформление заявок на вынос тепловых сетей, уступку прав на использование мощности, восстановление утраченных документов на подключение.

За первое полугодие 2024 года к системам «Т Плюс» присоединился 121 объект, до конца года планируется еще 300 объектов. Общая нагрузка составит более 500 Гкал/ч, треть из этого объема приходится на объекты, подключаемые в рамках национальных проектов «Жилье. Городская среда», «Образование» и «Здравоохранение».

«Мы продолжаем совершенствовать существующие сервисы и разрабатываем новые, учитывая обратную связь от клиентов и органов местного самоуправления. В ближайшее время в нашем сервисе будет предоставлена возможность заказать дополнительные услуги, такие как согласование пересечения с тепловыми сетями, проведение гидравлических испытаний или ремонтных работ на объектах теплоснабжения», – отметила руководитель департамента по коммерции и развитию тепловых рынков ПАО «Т Плюс» Анна Федосеева.

Отметим, что с 1 марта 2025 года подать заявку на подключение к теплосетям можно будет через «Госуслуги». Портал «Т Плюс» обеспечит бесшовную интеграцию сервисов.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube