Генеральный консул Вьетнама попрощался с Уралом (ФОТО)

Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донг, срок полномочий которого подошел к концу, покидает Урал. Накануне он попрощался с губернатором Евгением Куйвашевым, сообщили в ДИПе.

«Начало вашей деятельности в должности Генерального консула Вьетнама в Екатеринбурге совпало с периодом пандемии коронавирусной инфекции. Несмотря на все сложности и ограничения того периода, удалось сохранить уровень взаимного товарооборота, установить новые деловые контакты с вьетнамскими партнёрами. Сегодня наши связи затрагивают самые разные направления: от поставок уральской металлопродукции до импорта знаменитого вьетнамского кофе», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что Вьетнам для свердловчан – одна из любимых стран для путешествий. По словам Евгения Куйвашева, уральцев привлекает культура государства, уникальная природа и гостеприимство вьетнамских граждан.

«Вьетнам и Свердловскую область связывает давнее взаимовыгодное сотрудничество. И у нас с вами сложились дружественные, тёплые отношения. Я благодарю вас», – обратился к губернатору генконсул.

Сегодня Вьетнам является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Свердловской области. В 2023 году во Вьетнам поставлялись минеральные продукты, древесина, металлы и изделия из них, машиностроительное оборудование. Из Вьетнама импортировались металлы и изделия из них, машиностроительная и химическая продукция, продовольствие, текстиль.

Генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге действует с 2007 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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