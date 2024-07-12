Ночная гроза вызвала перебои с электричеством в шести уральских городах

Прошедшая ночью гроза стала причиной локальных нарушений энергоснабжения в нескольких городах Свердловской области.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе свердловского филиала «Россети Урал», неполадки были зафиксированы в Сысертском, Полевском, Богдановичском, Алапаевском и Ирбитском городских округах. Сейчас специалисты завершают работу по заявкам клиентов по сети 0,4 кВ, их насчитывается не более двух десятков.

В Екатеринбурге вечером было зафиксировано два локальных нарушения в районах ул. Бебеля и ул. Крауля. Энергетики оперативно возобновили электроснабжение по резервным схемам.

«В целом ситуацию в электросетевом комплексе «Россети Урал» на территории региона можно оценить как штатную. Накануне работа энергетиков была переведена в режим повышенной готовности, что означает максимальную мобилизацию сил и средств», – отметили в компании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube