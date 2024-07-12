В Кольцово прошел летний споттинг (ФОТО)

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошел традиционный летний споттинг (от английского spot – «увидеть»). Фотографы снимали утренние взлеты и посадки лайнеров авиакомпаний «Уральские авиалинии», Smartavia, «Аэрофлот», S7, «Победа», Red Wings, Southwind, «Россия».

Обычно споттинг назначается на время самого плотного расписания полетов. Сегодня фотокорреспондентов собрали на взлетно-посадочной полосе в пять часов утра. И действительно, с частотой в 5 минут самолеты то взлетали, то садились.

Синоптики обещали на 12 июля в уральской столице дождливую погоду, неблагоприятную для съемок. Однако вопреки прогнозам на горизонте даже виднелся просвет, благодаря которому фотографии обрели свой шарм.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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