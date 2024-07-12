Интернет-мошенники разводят людей от имени известных фитнес-блогеров

Аферисты стали чаще использовать для обмана интернет-пользователей имена известных фитнес-блогеров, ведущих каналы о спорте и здоровом образе жизни.

Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России, мошенники создают фальшивые аккаунты самих владельцев каналов или прикидываются их техподдержкой или администраторами. Они могут поставить на аватар настоящие фотографии блогеров, украденные с официального канала или из соцсетей, скопировать названия каналов и стиль текстов. После этого они начинают втираться в доверие к подписчикам, отправляя личные сообщения.

Эксперт Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко перечислил признаки, которые должны насторожить:

• к вам обращаются от имени создателя канала или членов его команды в личной переписке, хотя вы не оставляли никаких заявок и не задавали вопросов;

• вы получили эксклюзивное предложение, о котором не было информации на канале, к примеру, тренер обещает вам персональные тренировки, хотя всегда проводит только коллективные;

• вам предлагают перейти в секретный чат, группу или канал, первое правило которого – никому о нем не говорить;

• вас просят перевести деньги на чью-то карту или электронный кошелек, но владелец канала никогда такой способ оплаты не предлагал.

Специалисты советуют всегда проверять аккаунты, с которых поступают подобные сообщения. Как правило, контакты блогера и его команды указаны в описании канала или на официальном сайте проекта. Если сообщение пришло с другого аккаунта – это мошенник. Кроме того, канал популярного блогера могут взломать, так что если от него пришло необычное предложение, стоит посмотреть, не сообщал ли он о взломе через другие социальные сети.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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