В еще одном вузе Екатеринбурга открылся новый зал самбо

В Уральском государственном университете путей сообщения открыли зал самбо в рамках проекта «Самбо в вузы». Там сделали капремонт, реконструировали, все инженерные сети, включая освещение, вентиляцию, водопровод, канализацию и отопление, а также купили борцовский ковер – помощь оказали члены общественного совета «Za самбо» Свердловской области. Первую открытую тренировку для студентов провел двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов.

«У студентов появилась еще одна база для подготовки и новые возможности, которые повышают мотивацию к большому спорту. Новая площадка может стать центром проведения городских, региональных и всероссийских соревнований», – рассказал ректор УрГУПС Александр Галкин. Это второй зал самбо в регионе, который открывается в вузе под эгидой проекта «Za самбо». Первым был Уральский горный университет в декабре 2023-го. Еще девять залов открыли в образовательных и спортивных учреждениях города.

«В этом зале студенты будут заниматься самбо под руководством мастера спорта международного класса Алексея Мешавкина. Хочу пожелать не ограничивать себя в своих мечтах, строить грандиозные планы и стараться их реализовать. Благодаря закалке, которую дает самбо, уверен – у вас все получится», – сказал координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области, депутат заксобрания региона Алексей Свалов. Он отметил, что новые ковры появятся в ближайшее время в школах Североуральска и Нижнего Тагила.

Фото пресс-службы проекта «Za самбо»

Екатеринбург, Елена Сычева

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