Смертельное ДТП под Кушвой: водитель выехал на встречку

Сегодня под Кушвой случилось смертельное ДТП: водитель «Лады» выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом. Трагедия произошла в 13 часов на 187 км Серовского тракта.

По данным регионального управления ГИБДД, 53-летний мужчина, спровоцировавший аварию, погиб на месте. 65-летнего водителя микроавтобуса доставили в больницу, но потом отпустили домой, в госпитализации он не нуждался.

«Оба водителя к административной ответственности в 2024 году не привлекались, в момент столкновения были пристегнуты ремнями безопасности. Основная причина ДТП будет установлена в ходе следствия, по окончании которого будет принято процессуальное решение», – отметили в пресс-службе ведомства.

Кушва, Дарья Деменева

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