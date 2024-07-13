Под поселком Белоярский на трассе ввели реверсивное движение из-за ремонта

Свердловская Госавтоинспекция предупреждает водителей о временных ограничениях на 58-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург- Тюмень» в районе поселка Белоярский. На этом участке проводится ямочный ремонт, поэтому на трассе введено реверсивное движение. В зоне работ установлены временные дорожные знаки «Обгон запрещен» и «Ограничение скорости».

«Водителям следует быть особенно внимательно при проезде данного участка и следить за обстановкой на проезжей части, не отвлекаться на разговоры по телефону и иные факторы, мешающие водителю контролировать ситуацию. Маневры, связанные с выездом на встречную полосу, совершать в разрешенных для этого местах и предварительно убедившись в безопасности», – говорится в сообщении ГАИ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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