На станциях метро «Динамо» и «Уральская» установили новые турникеты

В екатеринбургском метрополитене на станциях «Динамо» и «Уральская» заменили старые турникеты на новые.

В пресс-службе метро заявили, что следующая станция по замене турникетов – «Машиностроителей». Работы там начнутся в августе.

На новых смарт-турникетах предусмотрена возможность оплаты проезда банковскими картами, транспортной «Екартой», социальной картой Свердловской области и платежным QR-кодом. От жетонов Екатеринбургский метрополитен планирует полностью отказаться в 2025 году. Турникеты оснащены дисплеями и световыми индикаторами, а створки, пропускающие пассажиров, сделаны из ударопрочного стекла и нержавеющей стали.

Как ранее писал «Новый День», одна из опций современного оборудования – оплата по биометрии. Оборудование будет считывает черты лица человека и посылать сигнал в банк – деньги с личного счета пассажира будут списываться автоматически. В тестовом режиме система заработает в октябре на станции «Чкаловская». На остальных станциях оборудование появится до конца 2024 года.

Напомним, ранее современные турникеты уже появились на станциях «Геологическая», «Площадь 1905 года» и «Проспект Космонавтов». Модернизация завершится в ноябре 2024 года на станции «Чкаловская». Общая стоимость работ составит порядка 300 миллионов рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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