На Урале неурожай вишни – ее погубили майские снегопады (ФОТО)

На Урале садоводы отмечают неурожай вишни. В этом году в разных регионах УрФО на деревьях нет ягод. Скорее всего, причина в непогоде, которая накрыла регионы в мае. «Ни у нас, ни у соседей нет вишни. Вообще ни одной ягодки», – говорит садовод Ольга из Дегтярска. Такая же ситуация в Полевском и Каменске-Уральском.

Аналогичная ситуация в Курганской области. Местные жители говорят, что тоже не дождались ягод.

Напомним, в конце апреля на Урале была аномальная жара, во время которой расцвели плодовые деревья и ягодные кустарники. А в начале мая прошли снегопады, температура воздуха опускалась надолго.

Екатеринбург, Елена Сычева

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