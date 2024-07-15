В центре Екатеринбурга перекроют улицы для крестного хода Царских дней

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля состоится традиционный крестный ход в годовщину расстрела семьи последнего российского императора. Шествие верующих состоится после божественной литургии, которая начнется на площади перед Храмом-памятником на Крови в 23:30 16 июля и продлится до двух часов ночи.

Далее паломники отправятся по маршруту: Храм на Крови – улица Царская – улица Толмачева – проспект Ленина – улица Татищева – улица Токарей – улица Халтурина – улица Техническая – улица Решетская – Железнодорожный лесопарк – поселок Шувакиш – урочище Ганина Яма.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, для проведения крестного хода будет ограничено движение транспорта по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля. Также будет запрещена парковка автомобилей на улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского с 8:00 16 июля до 03:00 17 июля.

Кроме того, с 02:00 до 08:00 17 июля во время шествия паломников сотрудники Госавтоинспекции будут оперативно перекрывать движение транспорта:

– по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;

– по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;

– по Татищева, от Репина до Токарей;

– по Токарей, от Татищева до Кирова;

– по Бебеля, от Кирова до Готвальда;

– по нечетной стороне Халтурина, от Готвальда до Технической;

– по Технической, от Бебеля до Решетской;

– по Решетской, от Технической до Леваневского;

– по Леваневского, от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;

– по автодороге в поселок Шувакиш, от улицы Леваневского до улицы Зеленой;

– по Зеленой, от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда;

– по улице Пышминской, от Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.

После прохода верующих улицы сразу откроют. Крестный ход будут сопровождать волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи. Ожидается, что на фестиваль «Царские дни» в Екатеринбург приедут несколько тысяч паломников.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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