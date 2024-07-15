В центре Екатеринбурга перекроют улицы для крестного хода Царских дней

В Екатеринбурге в ночь на 17 июля состоится традиционный крестный ход в годовщину расстрела семьи последнего российского императора. Шествие верующих состоится после божественной литургии, которая начнется на площади перед Храмом-памятником на Крови в 23:30 16 июля и продлится до двух часов ночи.
Далее паломники отправятся по маршруту: Храм на Крови – улица Царская – улица Толмачева – проспект Ленина – улица Татищева – улица Токарей – улица Халтурина – улица Техническая – улица Решетская – Железнодорожный лесопарк – поселок Шувакиш – урочище Ганина Яма.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, для проведения крестного хода будет ограничено движение транспорта по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского с 15:00 16 июля до 03:00 17 июля. Также будет запрещена парковка автомобилей на улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского с 8:00 16 июля до 03:00 17 июля.
Кроме того, с 02:00 до 08:00 17 июля во время шествия паломников сотрудники Госавтоинспекции будут оперативно перекрывать движение транспорта:
– по улице Толмачева, от улицы Первомайской до проспекта Ленина;
– по проспекту Ленина, от Карла Либкнехта до Репина;
– по Татищева, от Репина до Токарей;
– по Токарей, от Татищева до Кирова;
– по Бебеля, от Кирова до Готвальда;
– по нечетной стороне Халтурина, от Готвальда до Технической;
– по Технической, от Бебеля до Решетской;
– по Решетской, от Технической до Леваневского;
– по Леваневского, от Решетской до автодороги в поселок Шувакиш;
– по автодороге в поселок Шувакиш, от улицы Леваневского до улицы Зеленой;
– по Зеленой, от автодороги в поселок Шувакиш до Первого проезда;
– по улице Пышминской, от Зеленой до Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги.
После прохода верующих улицы сразу откроют. Крестный ход будут сопровождать волонтеры, сотрудники полиции и скорой помощи. Ожидается, что на фестиваль «Царские дни» в Екатеринбург приедут несколько тысяч паломников.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
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