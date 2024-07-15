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Понедельник, 15 июля 2024, 11:05 мск

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Треть россиян поддерживают запрет чайлдфри

Примерно треть российских граждан поддерживают запрет идеологии чайлдфри. За этот вариант высказались 34% опрошенных порталом Superjob. Примерно столько же – 33% – выступают против запрета.

«Мужчины чаще женщин высказывались в поддержку запрета движения чайлдфри: 36% и 32% соответственно. Выше всего уровень поддержки предложения продемонстрировали россияне, имеющие детей: 42% против 23% среди бездетных», – говорят авторы исследования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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