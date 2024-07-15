Без жары и осадков: уральцам пообещали на этой неделе комфортную погоду

Предстоящая неделя в Свердловской области будет сухой и теплой. Синоптики Екатеринбурга обещают комфортную температуру, от +20 до +27 градусов.

Так, главный синоптик региона Галина Шепоренко отметила, что в ближайшие три дня ночная температура составит +11…+16 °C, а днем она не превысит 27°.

«Первую половину недели погоду будет определять периферия антициклона, высотный центр которого располагается над Полярным Уралом. В результате по области прогнозируется преобладание северных и северо-восточных воздушных потоков, которые, в данной ситуации, исключают вероятность наступления жары. Значительных осадков по области в первой половине недели не ожидается», – поделился метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Также он рассказал, какая температура ждет уральцев в ближайшие дни:

16 июля ночью +15°, днем +24°;

17 июля ночью +16°, днем +26°;

18 июля ночью +16°, днем +24°;

19 июля ночью +16°, днем +24°;

20 июля ночью +16°, днем +26°;

21 июля ночью +16°, днем +26°.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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