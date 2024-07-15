Под Нижним Тагилом появилась «шумовая полоса»

В этом году завершились ремонтные работы двухкилометрового участка, который соединяет Нижний Тагил и Серовский тракт. Особенностью новой дороги стала структурная разметка, разделяющая встречные потоки движения.

Первый участок южного подъезда к городу с 10-го по 15-й километр обновили еще в 2023 году, а в этом году работы закончили досрочно. «На обновленном участке полностью заменили верхний слой дорожного полотна на площади 69 тысяч квадратных метров. При ремонте использовались инновационные технологии. Покрытие выполнено из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 с предварительным розливом битумной эмульсии. Продольные швы закрывались стыковочной битумно-полимерной лентой. Благодаря этому полотно обладает повышенной устойчивостью к образованию колеи», – отметили ход работы в департаменте информполитики. Кроме того, дорожники также установили 2,5 тысячи метров барьерного ограждения, отремонтировали остановку для автобусов, тротуар и пешеходное ограждение.

«Этот объект входит в Нижнетагильскую городскую агломерацию и обеспечивает бесперебойное сообщение между двумя крупнейшими городами области. Трафик здесь очень плотный. Обновление этого участка сделает движение удобнее и безопаснее», – добавил начальник службы содержания, ремонта и диспетчеризации Управления автодорог Свердловской области Константин Кудрявцев.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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