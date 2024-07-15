Ганина Яма готовится принять многотысячный крестный ход

В Свердловской области подходит к своей кульминации международный фестиваль православной культуры «Царские дни». В ночь со вторника на среду состоится многотысячный крестный ход от Храма-на-Крови в Екатеринбурге до монастыря во имя святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

Паломники со всей страны с молитвой пройдут от места убийства царской семьи до места уничтожения ее останков, поэтому особое внимание уделяется готовности монастыря принять большое количество верующих.

В связи с предстоящими событиями сегодня на Ганиной Яме митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил божественную литургию, после чего с наместником монастыря иеромонахом Мелитоном и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым совершил обход территории монастыря и лично оценил ход подготовки к предстоящим событиям.

«Монастырь на Ганиной Яме – это особое место, место присутствия памяти Царской семьи. Братья подготовили обитель, чтобы гости и паломники чувствовали, что их ждут. Сегодняшний проход оставил доброе впечатление», – отметил владыка Евгений.

Традиционно Екатеринбургская епархия проводит памятную неделю совместно с фондом святой Екатерины, и этот год станет знаковым для Свердловской области.

«Для нас в этом году это особый праздник, поскольку в четверг мы будем освящать храм во имя Александра Невского в Алапаевске, который мы строили около двух лет. И фактически этим событием закрывается программа Царских дней», – сказал директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Елена Васильева

Владыка Евгений проверил готовность Ганиной Ямы встречать несколько тысяч верующих Нынешний год - особенный для Свердловской области и фонда святой Екатерины К приему крестного хода все готово

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