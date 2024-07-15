Уральцы стали чаще летать, об этом свидетельствуют данные аэропорта Кольцово о пассажиропотоке. Он вырос на 13% в первом полугодии 2024-го по сравнению с таким же периодом в прошлом году.

С января по июль аэропорт обслужил 3,6 миллиона пассажиров, причем миллион из них улетали за рубеж или возвращались оттуда. Это на 44% больше, чем годом ранее.

Интерес к внутренним рейсам тоже вырос – на 5%.

Екатеринбург, Елена Сычева

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