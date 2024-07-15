В Свердловской области упростили условия получения звания «Ветеран труда»

В Свердловской области расширили перечень наград, которые дают право на получение регионального звания «Ветеран труда».

В список наград включены почетные звания «Заслуженный учитель Свердловской области» и «Заслуженный предприниматель Свердловской области», а также знаки отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» и «Спортивная доблесть». Для оформления звания «Ветеран труда Свердловской области» необходимы будут удостоверения к этим наградам, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как пояснил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, ветеранам труда Свердловской области полагается ежемесячная денежная выплата в размере 1068 рублей. По данным на 1 июня 2024 года это звание получили свыше 72,7 тысячи граждан.

На данный момент знаком отличия «Трудовая доблесть Урала» награждены только два свердловчанина, так как награда была утверждена в 2023 году. Знак «Спортивная доблесть» имеют 130 человек. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Свердловской области» присвоено 25 уральцам. Почетное звание «Заслуженный учитель Свердловской области» получили 20 работников в сфере образования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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