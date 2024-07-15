Росгвардеец спас пострадавших, которые влетели на гидроцикле в понтонный мост

В ЗАТО Лесной пара, катаясь на гидроцикле, на скорости влетела в металлическую опору моста на Нижнетуринском пруду.
Из воды мужчину и женщину вытащил росгвардеец Евгений Столярчук и оказал им первую помощь.
Водитель гидроцикла получил травму бедра, вследствие чего спасатель перетянул ремнем его ногу для остановки кровотечения и разговаривал с пострадавшим, чтобы он не потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.
На данный момент здоровью спасенных ничего не угрожает.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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