Росгвардеец спас пострадавших, которые влетели на гидроцикле в понтонный мост

В ЗАТО Лесной пара, катаясь на гидроцикле, на скорости влетела в металлическую опору моста на Нижнетуринском пруду.

Из воды мужчину и женщину вытащил росгвардеец Евгений Столярчук и оказал им первую помощь.

Водитель гидроцикла получил травму бедра, вследствие чего спасатель перетянул ремнем его ногу для остановки кровотечения и разговаривал с пострадавшим, чтобы он не потерял сознание. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

На данный момент здоровью спасенных ничего не угрожает.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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