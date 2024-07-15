С начала весенне-летнего сезона от укусов клещей пострадали 25,7 тысячи свердловчан, что на 22% выше, чем за аналогичный период 2023 года и на 20% ниже среднего многолетнего уровня.

Санитарные врачи исследовали 17 тысяч клещей. В 43,5% проб обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Это означает, что почти каждый второй клещ на Среднем Урале может быть заражен. В 1,3% проб найдены возбудители клещевого энцефалита, в 3,7% – моноцитарного эрлихиоза и в 0,87% – гранулоцитарного анаплазмоза.

Клещевой вирусный энцефалит подтвердили у 43 человек, а клещевой боррелиоз – у 92.

Акарицидные обработки проведены на территории 11 523 га.

Специалисты Управления Роспотребнадзора призывают свердловчан усилить меры профилактики: надевать однотонную светлую одежду; верхнюю часть одежды заправлять в брюки, а брюки – в сапоги, гольфы или носки; на голову надевать капюшон, косынку или шапку; воротник и манжеты рукавов должны плотно прилегать к телу. Кроме того, стоит обрабатывать одежду специальным аэрозолем (акарицидным, репеллентным, акарицидно-репеллентным). Также необходимо осматривать себя от клещей каждые 15-20 минут.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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