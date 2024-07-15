Митрополит Евгений освятил купол храма при новом хосписе (ФОТО)

В Екатеринбурге митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений освятил крест и купола будущего храма в Свято-Елисаветинской обители милосердия – хосписе, который станет подарком учредителей Фонда святой Екатерины и компании «Сима-ленд» ко Дню города. Официальное открытие планируется во второй половине августа.

Сегодняшнее освящение было приурочено к Царским дням. Митрополит Евгений, благословив строителей и сестер милосердия, напомнил, что именно великая княгиня Елизавета Федоровна, убитая как и другие члены царской семьи и впоследствии канонизированная Русской православной церковью, проявляла большую любовь и заботу о людях, которым требовалась помощь.

«Никто из людей не хочет заканчивать свою жизнь в хосписе. Но реалии – иногда совсем другие. И я счастлив, что здесь строится обитель для тех, кому очень тяжело жить, ведь церковь всегда говорит, что таким людям надо помогать. И я рад, что здесь, в истории возведения Свято-Елисаветинской обители, сошлись люди, готовые вместе делать доброе дело», – сказал митрополит Евгений.

Свято-Елисаветинская обитель милосердия была образована в 2009 году, а ее настоятелем стал священник Василий Байшев.

Поначалу хоспис ютился в небольшом здании 1955 года постройки и мог вместить всего 18 человек. Но уже в августе этого года обитель вместе с подопечными переедет в новое здание. «В прошлом году, в год 300-летия Екатеринбурга, мы открыли пансионат долечивания онкобольных детей. Это был очень большой и важный подарок. В этом году, к середине августа, ко Д ню города мы откроем хоспис, и он заживет полной жизнью. Сегодня владыка освятил купол и крест домового храма, благославив обитель на долгие годы работы», – напомнил директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

В новой обители будут 27 комнат для 50 человек, зона реабилитации с кабинетами массажа и физиотерапии, залом для лечебной физкультуры и соляной комнатой. При хосписе будет действовать столовая с кухней и сестринская. Трехэтажное здание полностью адаптировано под маломобильных людей, а ухаживать за тяжелобольными тут будут круглосуточно.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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