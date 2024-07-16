В Зеленой Роще заметили патрули ДПС (ФОТО)

В парке «Зеленая Роща» заметили сотрудников Госавтоинспекции. Читатели «Нового Дня» сообщают, что работники дорожно-постовой службы патрулируют пешеходную зону по вечерам. «Выглядит так, будто они просто гуляют. Но, наверно, есть какая-то цель», – рассказала читательница агентства Алена.

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу «Новому Дню» пояснили, что сотрудников ДПС привлекают для охраны общественного порядка в парке.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube