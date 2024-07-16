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Вторник, 16 июля 2024, 12:33 мск

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Жителей Солнечного напугала шипящая газовая труба (ВИДЕО)

Жителей микрорайона Солнечный в Екатеринбурге напугала газовая труба, из которой с громким свистом и шипением выходил воздух. «Такое ощущение, что прорыв. Свистит уже наверно полчаса без остановки», – сообщил «Новому Дню» очевидец.

В Солнечном шипит газовая труба

В пресс-службе газовой компании сообщили, что причин для паники нет – на объекте ведутся плановые работы, специалисты стравливают газ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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