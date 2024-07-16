Жителей Солнечного напугала шипящая газовая труба (ВИДЕО)

Жителей микрорайона Солнечный в Екатеринбурге напугала газовая труба, из которой с громким свистом и шипением выходил воздух. «Такое ощущение, что прорыв. Свистит уже наверно полчаса без остановки», – сообщил «Новому Дню» очевидец.

В Солнечном шипит газовая труба

В пресс-службе газовой компании сообщили, что причин для паники нет – на объекте ведутся плановые работы, специалисты стравливают газ.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube