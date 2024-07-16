Избили табуреткой и выбросили с балкона – вынесен приговор по жестокому убийству

В Первоуральске осуждены трое жителей за жестокое избиение хозяина квартиры, к которому они пришли в гости. Мужчина умер от многочисленных травм.

Фигурантами уголовного дела стали двое мужчин и женщина. Суд установил, что 4 января нынешнего года компания распивала алкоголь в квартире в поселке Билимбай. Осужденные поссорились с хозяином – 47-летним мужчиной и стали избивать его. Пострадавший получил не менее 30 ударов. Нападавшие использовали табуретку, стул с металлическими ножками и гардину, которыми били мужчину по голове и телу. Затем собутыльники перетащили хозяина на балкон, свесили его через подоконник и отпустили. Мужчина упал в снег с высоты второго этажа. Через некоторое время истязатели занесли свою жертву в квартиру. Пострадавший вскоре скончался от тяжелой черепно-мозговой травмы.

Участникам избиения было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Осужденные в суде не признали вину. Гособвинитель просил дать каждому из соучастников 11 лет лишения свободы. Суд принял иное решение. 40-летний мужчина был приговорен к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы, 38-летний сообщник – к 9 годам и 6 месяцам, оба в колонии строгого режима. 25-летняя участница избиения получила девять с половиной лет колонии общего режима. Также суд взыскал в пользу родственницы погибшего компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей с каждого.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

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