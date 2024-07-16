В Екатеринбурге откроется 13 пунктов раздельного приема мусора

С августа по октябрь ЕМУП «Спецавтобаза» откроет 24 ресурсных центра по обращению с отходами. В пункты приема можно будет сдать пластик, пленку, бумагу, картон, стекло, а также отработанные автомобильные покрышки и батарейки.

Площадки будут работать на возмездной и безвозмездной основе. В Екатеринбурге создадут 13 пунктов, они расположатся в следующих местах:

– административное здание «Спецавтобазы» (улица Посадская, 3);

– МСК «Широкореченский» (улица Евгения Савкова, 100);

– район площади 1905 года;

– район ТК «Таганский ряд»;

– район Южного автовокзала;

– ТРЦ «Мега» (улица Металлургов, 87);

– ТЦ «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17);

– ТРЦ «Веер Молл» (проспект Космонавтов, 108 «д»);

– ТЦ «Парк Хаус» (улица Сулимова, 50);

– ТК «КОР» (улица Владимира Высоцкого, 45);

– Шарташский парк;

– ТЦ «Белая башня» (улица Донбасская, 1);

– ТРЦ «Радуга Парк» (улица Репина, 94).

В каждом из пунктов можно будет не только сдать вторсырье, но и принять участие в экопросветительских мероприятиях.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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