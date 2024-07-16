В Екатеринбурге откроется 13 пунктов раздельного приема мусора

С августа по октябрь ЕМУП «Спецавтобаза» откроет 24 ресурсных центра по обращению с отходами. В пункты приема можно будет сдать пластик, пленку, бумагу, картон, стекло, а также отработанные автомобильные покрышки и батарейки.
Площадки будут работать на возмездной и безвозмездной основе. В Екатеринбурге создадут 13 пунктов, они расположатся в следующих местах:
– административное здание «Спецавтобазы» (улица Посадская, 3);
– МСК «Широкореченский» (улица Евгения Савкова, 100);
– район площади 1905 года;
– район ТК «Таганский ряд»;
– район Южного автовокзала;
– ТРЦ «Мега» (улица Металлургов, 87);
– ТЦ «Дирижабль» (улица Академика Шварца, 17);
– ТРЦ «Веер Молл» (проспект Космонавтов, 108 «д»);
– ТЦ «Парк Хаус» (улица Сулимова, 50);
– ТК «КОР» (улица Владимира Высоцкого, 45);
– Шарташский парк;
– ТЦ «Белая башня» (улица Донбасская, 1);
– ТРЦ «Радуга Парк» (улица Репина, 94).
В каждом из пунктов можно будет не только сдать вторсырье, но и принять участие в экопросветительских мероприятиях.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»