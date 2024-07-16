В Екатеринбурге встали трамваи из-за бесхозной сумки

В Екатеринбурге на улице Радищева почти на час закрыли трамвайное движение. Трамваи № 1, 15, 27 перенаправлены в сторону улицы Куйбышева и гостиницы «Исеть». Ограничения могли повлиять и на другие трамвайные маршруты.

По данным телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», близкого к городской администрации, в одном из трамваев в салоне нашли бесхозную сумку. Согласно инструкции, экипаж вызвал полицию. Правоохранители обследовали подозрительный предмет – сумка оказалась пустой. Задержка в движении трамваев составила 59 минут. Сейчас движение восстановлено.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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