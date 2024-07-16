«Уральские авиалинии» вошли в топ-5 крупнейших отечественных авиакомпаний. За последние полгода на Ural Airline летал каждый 12-й российский пассажир. Флот перевозчика состоит из 52 самолетов семейства Airbus A320ceo/neo, а в самой авиакомпании трудятся 3560 специалистов.

Для того чтобы стать полноправными пилотами, летчики должны 32 часа отработать навык пилотирования на специальном тренажере Airbus A320, который авиакомпания использует для подготовки уже в течение 12 лет. Он может работать до 23 часов в сутки. По данным за последнее полугодие, на тренажере налетали уже 1550 часов. Будущие пилоты отрабатывают нештатные ситуации не реже, чем раз в полгода по 8 часов. Для более эффективных тренировок это время делят на две сессии по 4 часа. Кроме обязательных тренировок на тренажере летчики могут дополнительно практиковаться в свободное время, а также отрабатывать элементы ручного пилотирования во время дополнительных занятий. «Такой вид подготовки проводится ежегодно для всех пилотов, независимо от занимаемой должности. Эта подготовка позволяет пилотам поддерживать компетенции в ручном пилотировании исправного самолета», – отметили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

В 2024 году на 21% (до 229 маршрутов) выросло количество направлений, по которым летают «Уральские авиалинии», в связи с этим пассажиропоток за последние полгода в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 7% до 4,21 миллиона человек.

По словам генерального директора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова, рост операционных показателей авиакомпании связан и с развитием производственной базы. Он обратил внимание руководителя Росавиации Дмитрий Ядров и на авиационный технический центр (АТЦ) «Уральских авиалиний» в екатеринбургском аэропорту Кольцово, где трудятся 602 специалиста. В центре помимо департаментов качества, инженерного обеспечения и логистики есть департаменты технического обслуживания самолетов и ТО компонентов и наземного оборудования (туда входят цех ТО взлетно-посадочных устройств, цех ТО электрооборудования, участок ТО аварийно-спасательного оборудования, участок неразрушающего контроля (NDT), участок структурного ремонта, ицех обслуживания и ремонта наземного оборудования).

«Несмотря на санкции «запада» против воздушного транспорта нашей страны менеджмент компании продолжает находить новые способы для развития бизнеса, а значит, для роста всей отрасли. Это крайне важно для повышения мобильности населения нашей страны, связности ее регионов», – отметил Дмитрий Ядров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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