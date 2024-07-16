Водитель вылетел через лобовое стекло и разбился насмерть

Накануне вблизи поселка Лазоревый Нижнесергинского района автомобиль съехал с грунтовой дороги, перевернулся, водитель вылетел через лобовое стекло. Смертельная авария случилась около 21:00.

По информации регионального ГИБДД, 50-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков. В момент аварии мужчина не был пристегнут ремнем.

По факту происшествия сотрудники органов внутренних дел проводят расследование.

Нижние Серги, Дарья Деменева

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